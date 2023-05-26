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Kayseri'de 15 Yıl 4 Ay Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de çeşitli suçlardan hükümlü olan O.A., polis ekiplerince yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde yakalandı ve cezaevine konuldu.

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.A., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'kasten yaralama' suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Hükümlü adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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