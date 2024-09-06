Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de 15 yaşındaki çocuğun midesinden metal cisimler çıkarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de bir çocuğun midesinden 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi operasyonla çıkarıldı. Çocuk tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

KAYSERİ'de 15 yaşındaki erkek çocuğunun midesinden, 2 saat süren operasyonla 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi çıkarıldı.

Kentte, bir aile çocuklarının mide şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan incelemede çocuğun midesinde 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi görüldü. Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler ve ekibi tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonda çocuğun midesindeki kaşıklar ve çivi çıkarıldı. Erkek çocuğu tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Acil Durum Kayseri Sağlık Güncel Çocuk

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan'a ait yolcu uçağı Erzurum'a zorunlu iniş yaptı! Ekipler olay yerinde

 Engin Polat'ın tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

Tahliyesi için hiçbir engel kalmadı

 Narin Güran'la ilgili yeni gelişme! Ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı

Gelen ihbar üzerine ekipler Eğertutmaz Deresi'ne yoğunlaştı
İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Eylül Bornova, Konak, Bergama su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kötü Kan 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kötü Kan yeni ölüm fragmanı izleme linki var mı? Kötü Kan gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Kötü Kan uyarlama mı? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 7-8 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kötü Kan konusu ne, oyuncuları kim? Kötü Kan nerede çekiliyor, hangi gece kulübünde çekiliyor? Adana ASKİ su kesintisi! 7-8 Eylül Yüreğir, Seyhan, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KÖTÜ KAN canlı izle! 6 Eylül Cuma KÖTÜ KAN 1. bölüm NOW TV canlı izle! KÖTÜ KAN son bölümde neler oldu? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 7-8 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Eylül Sincan, Yenimahalle, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef ana kadroya kim girdi, 4. yedek kim? 6 Eylül Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi?
title