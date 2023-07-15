Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mevlit Programı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi. Programda şehitler için Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Katılımcılara lokum ve meyve suyu dağıtıldı. Ayrıca şehit polis Memuru Hacıbey Kaya'nın kabri de ziyaret edildi.