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Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Kayseri'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet turu ve yürüyüş gerçekleştirildi.

Kayseri'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet turu ve yürüyüş gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından "Türkiye Aşkına Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

Kadir Has Stadyumu otoparkından başlayan bisiklet turunda yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 6 kilometre pedal çevirdi. Tur, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Bisiklet turunun ardından Kartal Şehitliği'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar "Türkiye Aşkına Demokrasi Yürüyüşü" yapıldı.

Yürüyüşe binlerce kişinin yanı sıra atlı polis ekipleri de katıldı. Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar, "Her şey vatan için", "Şerbetini içerek geldik" şeklinde slogan atarak yürüdü.

Yürüyüşün ardından protokoldekiler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Aşkına" fotoğraf sergisini gezdi.

Etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce kişinin katılımı ile devam etti.

Burada Hatice ve Yasin Kılıç kardeşler, Ömer Halisdemir için şiir ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını gözyaşı dökerek okudu.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

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