Kayseri'de 15 hükümlü yakalandı
Kayseri'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerin ardından hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başta hırsızlık suçu olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 33 ekip ve 85 personelle operasyon düzenledi.
Yakalanan 15 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.