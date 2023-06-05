Kayseri'de 15 Bin Fidan Dikimi Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Daha Yeşil bir Kayseri" için yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde kentteki mesire alanları, yol kenarı ve refüjlere toplam 15 bin fidan dikimi gerçekleştirirken, önümüzdeki 5 yıllık süreçte de ilçelere toplam 225 bin fidan dikimi planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Daha Yeşil bir Kayseri" için yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde kentteki mesire alanları, yol kenarı ve refüjlere toplam 15 bin fidan dikimi gerçekleştirirken, önümüzdeki 5 yıllık süreçte de ilçelere toplam 225 bin fidan dikimi planlanıyor.

Tarihi özellikleri ve doğal güzellikleri yanında her yeni gün artmakta olan yeşil dokusuyla da dikkatleri çeken Kayseri, Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile ağaç miktarını ve yeşil varlığını büyütüyor.

TÜRKİYE YÜZYILI DOLAYISIYLA BU YIL FAZLA AĞAÇLANDIRMA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Ağaçlandırma Çalışmaları çerçevesinde 2023 yılında, Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilerde, Türkiye Yüzyılı olması dolayısıyla her sene ki ağaçlandırma çalışmasından daha fazla fidanın toprakla buluşturulduğuna dikkat çekilerek ' Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürlüğü, her yıl olduğundan daha fazla Türkiye yüzyılına yakışır ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Bu çerçevede, kış sezonunda yapılan hazırlıkların arazide uygulamasına devam ediliyor. İlçelerde belirlenen ağaçlandırma alanlarına, yeni yapılan bulvar, caddelere ve park bahçelere ve de mevcuttaki tüm yeşil alanlarda çeşitli sebeplerle azalan ağaçların yerine yeni ve büyük ağaçların dikilmesine hız verildi' ifadelerine yer verildi.

MESİRE ALANI, YOL KENARI VE REFÜJLERE 15 BİN ADET AĞAÇ DİKİMİ

Bulvar, cadde, yol kenarı, refüj ve park bahçe ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Şimşek Bulvarı'nı Nalçik Bulvarı'na bağlayacak olan 30 metre genişliğinde, yaklaşık 2,60 kilometre uzunluğundaki yolun yapım çalışmalarında sona yaklaşması ile birlikte refüjde daha yeşil bir Kayseri için 8 metre aralıklarla 325 adet ağaç dikimine başladı. Yol aydınlatmasına engel olmaması adına direkt yanlarına dikey büyüyen, fazla taçlanmayan bitkiler tercih edilerek, ilerleyen süreçte yol aydınlatmasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması planlandı. Ağaçların mevsimsel olumsuzluklardan etkilenmemesi için hereklerle desteklenen ağaçlar ile rüzgarlı günlerde trafik akışında oluşabilecek sorunların da önüne geçilmiş oldu. Öte yandan Sarımsaklı Mesire Alanına 8 bin 500, Yeni Hal Yonca Kavşağı'na 2 bin, Hacılar yolu orta refüjüne 500, Germir Mahallesi Kertmeler Kavşağı'na 750 ve diğer alanlar olmak üzere toplam 15 bin adet ağaç dikimi gerçekleştiriliyor.

İLÇELERE 5 YIL İÇERİSİNDE 225 BİN FİDAN DİKİMİ ÖNGÖRÜLÜYOR

İlçe Ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde ise 2023 yılı içerisinde toplam 10 ilçeye 35 bin fidan dikilmesi için harekete geçen Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri önümüzdeki 5 yıllık süreçte de toplam 225 bin fidanı toprakla buluşturmayı planlıyor. Bu doğrultuda ilçe belediyeleri ile diyalog içerisinde ağaçlandırma alanları tek tek yerinde incelenerek, ağaçların en verimli şekilde yetişebileceği alanlar tespit edilip planlaması yapıldı. - KAYSERİ