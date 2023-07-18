Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında, 4 sanığa 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20'şer yıl, 2 sanığa 4 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında, 4 sanığa 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20'şer yıl, 2 sanığa 4 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.