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Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında, 4 sanığa 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20'şer yıl, 2 sanığa 4 yıl 6'şar...

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Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında, 4 sanığa 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20'şer yıl, 2 sanığa 4 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında, 4 sanığa 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20'şer yıl, 2 sanığa 4 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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