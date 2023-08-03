Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu davada, hapis ve beraat kararlarına itiraz

KAYSERİ'de, 7 yıl önce çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen, 15 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner ile daha önce yargılanıp beraat eden sanıklarından da aralarında olduğu 1'i firari, 13 sanıklı davada, Ferhat Tekiner'e...

KAYSERİ'de, 7 yıl önce çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen, 15 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner ile daha önce yargılanıp beraat eden sanıklarından da aralarında olduğu 1'i firari, 13 sanıklı davada, Ferhat Tekiner'e 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1116 yıl hapis, 3 sanığa 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20'şer yıl hapis, 2 sanığa 4'er yıl 6'şar ay hapis cezası ile 5 sanığa beraat verildiği karara, Cumhuriyet savcısı ile taraf avukatları itiraz etti. Sanık avukatları itiraz dilekçelerinde cezaların fazla verildiğini, şehit ailelerinin avukatları ise beraat eden sanıklara da ceza verilmesini talep ederek konuyu Yargıtay'a taşıdı.

Kayseri'de 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen, 15 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin 21 sanıklı ana dava 19 Nisan 2019'da sonuçlandı. Bombalı araçla saldırıyı düzenleyen tutuklu sanık Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1118 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma savcısı ve saldırıda şehit olan askerlerin aileler ile sanıkların avukatları yerel mahkemenin verdiği kararı temyiz ederek itiraz etti. Taraflar dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Sanık avukatları itiraz dilekçelerinde cezaların fazla verildiğini, şehit ailelerinin avukatları ise tüm sanıklara en üst sınırdan ceza verilmesi gerektiğini, tutuksuz sanıklarında tutuklanmasını ve beraat eden sanıklara da ceza verilmesini talep etti. Duruşma savcısı da beraat eden sanıklardan Seyfettin A.'nın 'resmi belgede sahtecilik' suçunu işlediğine dair yeterli delil olmasına rağmen mütalaaya aykırı şekilde cezalandırılmaması nedeniyle karara itirazda bulundu.