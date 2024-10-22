Kayseri'de 148 Öğrenciye Trafik Eğitimi Verildi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında 148 öğrenciye trafik bilinci oluşturmak amacıyla eğitimler düzenledi. Eğitimlerde öğrenciler, karşıdan karşıya geçme, emniyet kemerinin önemi ve yayaların doğru hareket tarzı konularında bilgi sahibi oldu.
Kayseri'de jandarma ekipleri, 148 öğrenciye trafik eğitimi verdi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında trafik bilincini oluşturmak amacıyla eğitim vermeye devam ediyor.
Ekipler, Akkışla ilçesindeki bazı okullarda, karşıdan karşıya geçme, emniyet kemerinin önemi ve kara yolunda yayaların doğru hareket tarzı konularında uygulamalı eğitim verdi.
Jandarmanın verdiği eğitime 148 öğrenci katıldı.