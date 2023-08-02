Kayseri'de 142 Bin Araç ve Sürücü Denetlendi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 142 bin 311 araç ve sürücü denetlendi. Denetlemeler sonucunda 31 bin 962 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı, 299 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve 967 araç trafikten men edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 142 bin 311 araç ve sürücü denetlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 142 bin 311 araç ve sürücü denetlenirken, 31 bin 962 araç ve sürücüye 'Karayolları Trafik Kanunu' gereğince cezai işlem uygulandı.

Ayrıca ekipler, 299 sürücü belgesini geçici olarak geri alırken, 967 araç da trafikten men edildi. - KAYSERİ