Haberler

Kayseri'de 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.G. yakalandı. Emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, aranan şahıslar arasında yer alan S.G. cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "hırsızlık" suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. (25) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selim Soydan canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Selim Soydan'dan canlı yayında gözyaşları eşliğinde kumar itirafı
Nereden nereye! Salih Uçan'ın yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye! Salih'in yeni adresi çok konuşulur
Ünlü şarkıcı Tan koyunları besledi, vegan olun mesajı verdi

Ünlü şarkıcı kendini doğaya vurdu
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için aylar sonra yeni karar
Selim Soydan canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Selim Soydan'dan canlı yayında gözyaşları eşliğinde kumar itirafı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda çatışma: 3 polis şehit oldu
Mbappe'nin hissedarı olduğu takımın başına Süper Lig'in eski yıldızı geçti

Mbappe'nin hissedarı olduğu takımın başına Süper Lig'in eski yıldızı geçti