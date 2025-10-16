Kayseri'de 14 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Kayseri'de hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. (32), İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. (32) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel