Kayseri'de 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Güncel Haberler Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç'yi, Argıncık Mahallesi'nde bir adreste yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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