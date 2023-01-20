Kayseri'de 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç'yi, Argıncık Mahallesi'nde bir adreste yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel