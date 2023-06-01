Kayseri'de 14 suçtan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı

Kayseri'de 14 suçtan aranan şüpheli, polise ibraz ettiği kimliğinin sahte olduğunun anlaşılması üzerine yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu Caddesi'ndeki devriye görevinde durumundan şüphelendikleri T.S'nin üstünü aradı. Gözaltına aldığı T.S'nin 13 dolandırıcılık suçu ve güveni kötüye kullanma suçlarından arandığı öğrenildi.

Kayseri'de 14 suçtan aranan şüpheli, polise ibraz ettiği kimliğinin sahte olduğunun anlaşılması üzerine yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu Caddesi'ndeki devriye görevinde durumundan şüphelendikleri T.S'nin üstünü aradı.

Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki mermi ele geçiren ekipler, şüphelin GBT sorgusu için ibraz ettiği kimlikteki bilgilerin sahte olduğu belirledi.

Gözaltına aldığı T.S'nin 13 dolandırıcılık suçu ve güveni kötüye kullanma suçlarından arandığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.