Kayseri'de 14 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 14 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı. Ekipler, Talas Yenidoğan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişinin kaba üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek ele geçirdi. Yapılan GBT kontrolünde, şahsın 13 ayrı 'dolandırıcılık' ve 1 adet de 'güveni kötüye kullanma' suçundan toplam 14 suçtan arandığı tespit edildi.

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 14 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri; Talas Yenidoğan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri T.S.'nin kaba üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek ele geçirdi. Öte yandan T.S.'nin yapılan GBT kontrolünde, 13 ayrı 'dolandırıcılık' ve 1 adet de 'güveni kötüye kullanma' suçundan toplam 14 suçtan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan T.S. işlemleri tamamlanmak üzere ilgili birime tespit edildi. - KAYSERİ