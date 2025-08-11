Kayseri'de 14 Katlı Binada Yangın Çıktı

Kayseri'nin Talas ilçesindeki 14 katlı bir binanın 13. katında çıkan yangında, bina sakinleri tahliye edildi. Yangın nedeniyle kısa sürede alevler tüm daireyi sararken, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ediyor.

1) KAYSERİ'DE 14 KATLI BİNADA YANGIN

KAYSERİ'de, 14 katlı binanın 13'üncü katında yangın çıktı. Binada oturanlar tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki 14 katlı binanın 13'üncü katında saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, ihbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen polis ve itfaiye ekipleri, binada oturanları tahliye etmeye başladı. Yangını söndürme çalışması devam ederken, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

