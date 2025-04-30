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Kayseri'de 14 Katlı Binada Yangın, Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de 14 Katlı Binada Yangın, Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Kayseri'de 14 katlı bir binanın 11. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 22 yaşındaki Gamze S. hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de 14 katlı binanın 11'inci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen Gamze S. (22) hastaneye kaldırıldı.

Talas ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan 14 katlı binanın 11'inci katında yalnız yaşayan Gamze S.'nin dairesinde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen Gamze S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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