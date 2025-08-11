Kayseri'de 14 Katlı Apartmanda Yangın: Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı bir apartmanda çıkan yangın sonrası kurtarma çalışmaları başlatıldı. İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşları kurtarmak için sepetli araçla müdahalede bulundu.
Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.
Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde 14 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenenler için itfaiye sepetiyle kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, dumandan etkilenen bazı vatandaşları sırtında taşıyarak binadan çıkardı.
Kurtarma ve yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel