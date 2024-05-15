Kayseri'de 14 firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.
Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 14 firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.