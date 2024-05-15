Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de 14 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 14 firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Kayseri Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title