Kayseri'de 136 Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de düzenlenen polis operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 136 hükümlü yakalanarak adli işlemlerine başlandı. 108 kişi cezaevine konulurken, 28 kişi adli para cezasını ödeyerek serbest bırakıldı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 136 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan 136 firari yakalandı.

Hükümlülerden 108'i emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Adli para cezasını ödeyen 28 kişi ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, yoklama kaçağı 52 kişi hakkında da tebligat düzenlendi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün
