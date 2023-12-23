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Kayseri'de 134 Bin Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırıldı

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Kayseri'de bu yıl kaynağında ayrıştırılarak toplanan 134 bin 129 ton atıktan 6 bin 565 tonu geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı. Kocasinan Belediyesi bünyesinde kurulan KAYÇEV Çevre Teknolojileri ve Enerji Sanayi Ticaret AŞ'de atıklar ayrıştırılarak geri kazanım sağlanıyor.

Kayseri'de bu yıl kaynağında ayrıştırılarak toplanan 134 bin 129 ton atıktan 6 bin 565 tonu geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı.

Kocasinan Belediyesi bünyesinde 8 yıl önce kurulan KAYÇEV Çevre Teknolojileri ve Enerji Sanayi Ticaret AŞ'de kağıttan ambalaja, camdan elektronik atıklara ekonomik değeri bulunan maddeler ayrıştırılarak geri kazanımı sağlanıyor.

Tesiste sınıflandırılan atıklar bu alanda faaliyet gösteren işletmelere verilip ham madde olarak kullanıma sunuluyor.

Bu sistemle 2023 yılında toplanan 134 bin 129 ton atıktan 6 bin 565 tonu geri dönüştürüldü.

2020'de hizmete sunulan ikili toplama sistemli araçla da bu zamana kadar 2 milyon 800 bin 20 kilogram ambalaj atığı kaynağında ayrıştırılarak, geri dönüşüme katkı sağlandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AA muhabirine, kaynağında ayrıştırarak topladıkları atıkları tesiste işlediklerini, cam, metal, pet, kağıt gibi atıkları tasnifleyip paketlenmiş şekilde yeniden ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.

Bu atıkların doğayı ve yer altı sularını kirletmesini önlemek için de çalıştıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Bizim buradaki ana hedefimiz, kirliliği ortadan kaldırmakla birlikte ekonomiye de katkı sunmak." dedi.

"Atık yağları da kaynağından toplayarak yakıt olarak kullanımını sağlıyoruz"

Çolakbayrakdar, 8 yılda 18 bin 453 ton elektronik atık ve 9 bin 360 kilogram atık pil topladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sadece ambalaj atıklarını toplamakla kalmıyoruz. Evsel atıklardan, kızartmalarda kullanılan yağları topluyoruz. Yağları da kaynağından toplayarak ayrıştırıyoruz ve yeniden yakıt olarak kullanımını sağlıyoruz. Teknolojik gelişimle birlikte ciddi manada elektronik atık da ortaya çıkmaya başladı. Bu atıkları da belediye olarak topluyoruz, imha edilecekleri imha ediyoruz, ekonomiye kazandırılacakları da dönüştürüyoruz. Bu işe çevre koruma duyarlılığı için başlandı. Ayrıca petrolden üretilmiş malzemelerin yeniden ham madde olacak şekilde kullanıma sokulması da ekonomik açıdan ciddi manada önemli. Her bir noktada atıkları kaynağında ayrılmış vaziyette topluyoruz. Hatta ambalaj atıklarını kaynağında ayrıştırmış şekilde birden fazla atığı toplayıp ayrıştırabilen araçla topluyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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