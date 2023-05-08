KAYSERİ'DE 13 YIL 10 AY HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 10 yıl hapis cezası bulunan İ.Y.B., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'basit yaralama' suçlarından hakkında kesinleşmiş 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İ.Y.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan İ.Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.(DHA)