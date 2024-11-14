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Kayseri'de 13 Yaşındaki Çocuk Kavga Sonrası Bıçaklandı

Kayseri'de 13 Yaşındaki Çocuk Kavga Sonrası Bıçaklandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, daha önce kavga ettiği çocukla karşılaşan M.T. (13), tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAYSERİ'de, kavga ettiği çocuk tarafından bıçaklanan M.T. (13), ağır yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Hurdacılar Sitesi Küme Evleri'ndeki sokakta meydana geldi. Babasının otomobilini alan M.T., iddiaya göre daha önce kavga ettiği çocukla karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. M.T., kavgada bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.T., ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay yerinden skuter ile kaçtığı öğrenilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/Kayseri,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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