Kayseri'de 13'üncü Kattan Düşen Anne ve 2 Çocuğu Hayatını Kaybetti

Kayseri'de, 13'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Nurgül Dal (29) ile çocukları Hamza (7) ve Zümra Dal (5) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de, 13'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Nurgül Dal (29) ile çocukları Hamza (7) ve Zümra Dal (5) hayatını kaybetti. Hamza Dal'ın balkondan sarktığı, annesinin de kucağındaki Zümra ile onu tutmak isterken birlikte düştükleri belirtildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girneşehitler Caddesi'ndeki 14 katlı binanın 13'üncü katında meydana geldi. 13'üncü katta oturan Dal ailesinin oğlu Hamza, çıktığı balkonda sarktı. Durumu fark eden Nurgül Dal kucağındaki kızıyla balkona çıkıp oğlunu yakalamak istedi. Ancak bu sırada anne ve 2 çocuğu, balkondan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Nurgül Dal ile çocukları Hamza ve Zümra'nın cenazeleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)