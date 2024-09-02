Kayseri'de 13 Katlı Apartmanın Çatı Katında Yangın
Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan 13 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu. Yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kayseri'nin Talas ilçesinde 13 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Yenidoğan Mahallesi Şafak Sokak üzerinde bulunan 13 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Polisin kısa sürede apartman sakinlerini tahliye ettiği yangında bir itfaiye personeli dumandan etkilendi.
Ekipler yangının apartmanın giriş katında bulunan fırının bacasından çıktığı ihtimali üzerinde duruyor.