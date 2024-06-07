Kayseri'de 13 firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 13 hükümlü gözaltına alındı.
Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
31 ekip, 91 personelle düzenlenen operasyonda, haklarında 1 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü yakalandı.
Hükümlülerin işlemleri sürüyor.