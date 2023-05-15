Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Kayseri'de hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Firarinin saklandığı yeri tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel