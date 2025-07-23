Kayseri'de 12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Kayseri'de asayiş ekipleri, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ü.C'yi yakaladı. Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.C'yi (32) yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel