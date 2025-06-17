Kayseri'de 12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

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Kayseri'de, uyuşturucu maddeden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş., Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş'yi (54) operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Yorumlar (1)

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