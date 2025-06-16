Kayseri'de 12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Melikgazi ilçesi Necip Fazıl Bulvarı'nda yaptıkları kontrollerde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

Ekipler, kimlik kontrolü yaptığı kişinin, hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. (20) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.