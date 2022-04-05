Kayseri'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp, cezaevine teslim edildi.
KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp, cezaevine teslim edildi.
Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasanarpa Mahallesi'nde devriye görevi sırasında, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Ergün Haktanıyan - Güncel