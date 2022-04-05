Kayseri'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Kayseri'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasanarpa Mahallesi'nde devriye görevi sırasında, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kayseri'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Kocasinan, Jandarma, Hisarcık, Kayseri, Güncel, Haberler

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