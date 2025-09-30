Haberler

Kayseri'de 12 Yaşındaki Çocuk Üvey Babasını Bıçakladı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki Y.C.K., üvey babası Hasan Puğu'yu bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Puğu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili Y.C.K. gözaltına alındı.

Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'taki evde tartıştığı üvey oğlu Y.C.K. tarafından bıçaklanan Hasan Puğu (31), kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Puğu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta dün, 15 katlı apartmanın 8'inci katında annesi, kardeşi ve üvey babası Hasan Puğu ile yaşayan Y.C.K. evde çıkan tartışma sonucu üvey babasını bıçaklamış, yaralanan Puğu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılmıştı.

Y.C.K. ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
