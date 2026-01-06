Kayseri'de 11 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, 12 yaşını tamamlamamış bir çocuğun cinsel istismarı suçundan 17 yıl 9 ay cezası kesinleşmiş A.S, 11 yıllık aranın ardından polis tarafından yakalandı. Özel ekip, 6 aylık çalışma sonucunda A.S'nin saklandığı adresi tespit etti.
Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla 11 yıldır aranan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince uzun süredir arananların yakalanmasına yönelik özel ekip oluşturuldu.
Özel ekip, 6 ay süren çalışmanın sonucunda, "12 yaşını tamamlamamış küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 17 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S'nin (39) saklandığı adresi tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen özel ekipler, 11 yıldır aranan A.S'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.