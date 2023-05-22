Kayseri'de 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de hakkında 11 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık", "yağma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 11 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.Ö'nün (28) yakalanması için çalışma başlattı.

Firarinin Kılıçaslan Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.