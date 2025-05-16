Kayseri'de 11 Kişi 156 Kişiyi Dolandırarak 3.5 Milyon TL Elde Etti

Kayseri'de 11 Kişi 156 Kişiyi Dolandırarak 3.5 Milyon TL Elde Etti
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Kayseri'de sahte sosyal medya hesaplarıyla ürün ilanları vererek 156 kişiyi dolandıran 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

KAYSERİ'de sahte sosyal medya hesaplarından ürün ilanları vererek 156 kişiyi 3 milyon 543 bin 718 TL dolandıran 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zararlı yazılım kullanarak sahte sosyal medya hesaplarından ürün ilanları vererek dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 11 şüphelinin 156 kişiyi, 3 milyon 543 bin 718 TL dolandırdığı tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, 5'i ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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