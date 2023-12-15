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Kayseri'de 11 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

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Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan bir apartmanın 5. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıktığı belirlendi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 11 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Öznur Sokak'ta bir apartmanın 5'inci katındaki dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Dairede oturan ve dumandan etkilenen S.Ş. ve eşi Ö.Ş. ile çocukları Z.N.Ş ve A.Ş, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangının, elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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