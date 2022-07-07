Kayseri'de 11 firari hükümlü ve 14 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de 11 firari hükümlü ve 14 şüpheli yakalandı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de 11 firari hükümlü ve 14 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 25 kişi yakalandı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 25 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri bulunanlar ile aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 15 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

88 polisin 34 ekiple katıldığı operasyonda hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti, yaralama ve cinsel istismar suçlarından 1 yıl 1 ay ila 23 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.T, S.Y, A.K, G.Ç, H.İ.Ç, K.B, M.B, B.A, M.R, A.C.T. ve M.S. ile çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 firari hükümlü cezaevine teslim edildi, 14 zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title