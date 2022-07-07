Kayseri'de 11 firari hükümlü ve 14 şüpheli yakalandı Kayseri'de düzenlenen operasyonda aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 25 kişi yakalandı. Kayseri'de düzenlenen operasyonda aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 25 kişi yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri bulunanlar ile aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 15 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 88 polisin 34 ekiple katıldığı operasyonda hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti, yaralama ve cinsel istismar suçlarından 1 yıl 1 ay ila 23 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.T, S.Y, A.K, G.Ç, H.İ.Ç, K.B, M.B, B.A, M.R, A.C.T. ve M.S. ile çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 firari hükümlü cezaevine teslim edildi, 14 zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. AA / Hakan Can Şahin - Güncel Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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