Kayseri'de 11 ayrı dolandırıcılık suçundan hükümlü yakalandı

Kayseri'de 11 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 ayrı dolandırıcılık suçundan 2 yıldır aranan ve hakkında 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Melikgazi ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler L.A'yı gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.