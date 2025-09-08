Haberler

Kayseri'de 103 Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 103 firari hükümlü yakalandı. Hükümlülerden 62'si cezaevine teslim edilirken, 41 kişi adli para cezasını ödeyerek serbest bırakıldı.

Kayseri'de polis ekiplerince 103 firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin koordinesinde, kentte, arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan 103 firari yakalandı.

Hükümlülerden 62'si işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Adli para cezasını ödeyen 41 kişi ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, yoklama kaçağı 57 kişiye tebligat düzenlendi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
