Kayseri'de 1000 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerince 1000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler N.C (46) ve H.B'nin (25) il dışından temin etiği kaçak sigaraları kentte piyasaya sürecekleri ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, şüphelilerin araçlarında yaptığı aramalarda 1000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.