Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de 1000 Çiftçiye Yüzde 50 Hibeli Buğday Tohumu Desteği

Kayseri'de 1000 Çiftçiye Yüzde 50 Hibeli Buğday Tohumu Desteği
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, doğal afetlerden etkilenen 1000 çiftçiye yüzde 50 hibeli 250 ton buğday tohumu dağıtıldı. İl Tarım Müdürü Bülent Saklav, destekten faydalanan çiftçilerin yüzünü güldürmek için projeler yürütmeye devam edeceklerini belirtti.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle değişik zamanlarda meydana gelen doğal afetlerde mağdur olan 1000 çiftçiye yüzde 50 hibeli 250 ton buğday tohumu dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekim ayı meclis toplantısında oy birliğiyle alınan karar sonrası çiftçilere buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, doğal afet nedeniyle zarar gören çiftçiler için belediyeyle ortak proje yürüttüklerini bildirdi.

Bu kapsamda her bir çiftçiye yüzde yüz hibeli 250 kilogram buğday tohumu desteği sağladıklarını belirten Saklav, bu destekten 1000 çiftçinin faydalandığını kaydetti.

Saklav, kendilerine destek veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı da her zaman yanlarında oldukları çiftçilerin yüzünü güldürmek için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Yerel Yönetim Doğal Afet kayseri Ekonomi Güncel Yaşam Tarım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döner dönmez harekete geçiyor

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda

TUSAŞ şehitlerine acı veda
Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Perşembe hangi diziler var? 24 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Ekim günün maçları nereden izlenir? Albert Riera kimdir? Albert Riera ne dedi? Celje teknik direktörü Albert Riera Galatasaray'da oynadı mı? Celje hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? BRICS ortak para birimi nedir? Hindistan Türkiye'yi neden kabul etmedi, neden reddetti (BRİCS)? Oğuzhan Güngör kimdir, Oğuzhan Güngör neden görevden alındı (MHP)? 24-25 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? 24-25 Ekim Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? TRT 1 yayın akışı (24 Ekim Perşembe) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.