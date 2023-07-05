Kayseri'de 100 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
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Kayseri'de 41 ayrı hırsızlık suçundan hakkında toplam 100 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.
Kayseri'de 41 ayrı hırsızlık suçundan hakkında toplam 100 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 41 ayrı "hırsızlık" suçundan 100 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ç'nin (18) Gülük Mahallesi'nde saklandığı adrese operasyon düzenledi.
Polis tarafından gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel