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Kayseri'de 100 Damızlık Manda Dağıtıldı

Kayseri'de 100 Damızlık Manda Dağıtıldı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, manda varlığının ıslahı amacıyla Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerine yüzde 50 hibeli 100 damızlık manda dağıttı. Proje, Kayseri'deki üretimi artırmayı hedefliyor.

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte manda varlığının ıslahı amacıyla Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerine yüzde 50 hibeli 100 damızlık manda dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarım ve hayvancılık alanında Kayserili üreticilerin destekçisi olan Büyükşehir Belediyesi, "Hep destek, tam destek" sloganıyla üreticinin yanında olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda 2024 Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edilen manda varlığının ıslahı amacıyla Kayseri Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerine yönelik "Yüzde 50 hibeli 100 damızlık erkek manda dağıtımı" projesi hayata geçirildi.

Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer alan, yılkı atları ve mandasıyla ünlü Hürmetçi Sazlığı'nı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, birlik üyelerine damızlık 100 mandayı teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak üretenin her daim yanında olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Kayseri Manda Yetiştiriciliği Birliği ile gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında 100 mandayı birliğimize teslim ettik. Projeyle Kayseri'de manda sayısını arttırıp, üretimi desteklemiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kayseri Manda Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Ahmet Topçu da ıslah projesi kapsamında üretimin artması için başvuruda bulunduklarını belirterek, üreticiler adına Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Topçu, Kayseri'de 6 bin 500 manda bulunduğunu, Türkiye'de 5'inci sırada oldukları alanda çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Ziyarette Büyükkılıç'a, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Bostancı ve daire başkanları da eşlik etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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