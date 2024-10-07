Kayseri'de 100 Asker Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

KAYSERİ'de, yedikleri akşam yemeği sonrası rahatsızlanan yaklaşık 100 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kayseri 1. Komando Tugayı Köşk Kışla'da görevli bazı askerlerde, akşam yemeği sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Durumu yetkililere bildiren askerler için, kışlaya çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 100 asker, zehirlenme şüphesiyle çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.