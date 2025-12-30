Haberler

Kayseri'de kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan İ.O. isimli firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, hakkında "yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O. (26) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
