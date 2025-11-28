Kayseri'de 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

KAYSERİ'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan K.Ç. (37), saklandığı evin terasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Konut dokunulmazlığının ihlali' gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve Kayseri, Aksaray ve Antalya'da 5 ayrı suçtan aranan K.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü, saklandığı evin terasında yakalandı. Gözaltına alınan K.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.