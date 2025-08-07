Kayseri'de 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Kayseri'de yapılan operasyonla, 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.O. isimli firari yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.O. (25) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
500
