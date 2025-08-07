Kayseri'de 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Kayseri'de yapılan operasyonla, 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.O. isimli firari yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.O. (25) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel