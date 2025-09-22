Kayseri'de 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. (47), emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. (47) operasyonla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel