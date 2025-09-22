Haberler

Kayseri'de 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. (47), emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kayseri'de hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. (47) operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
İnfial yaratan görüntü! 3 kadın 1 erkeği köle gibi kullandı

3 kadın yüzüne maske taktıkları adamı köle gibi kullandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mabel Matiz'in savcılık ifadesi ortaya çıktı

"Müstehcenlik" soruşturması başlatılmıştı! İfadesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.