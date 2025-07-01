Kayseri'de 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

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Kayseri'de hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (39), operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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