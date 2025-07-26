Kayseri'de 10 Yıl 6 Ay Cezası Olan Firari Yakalandı
Kayseri'de, 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşmiş olan A.Y. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel